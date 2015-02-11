中国精炼铜下游用户减少春节前囤货 因铜价前景欠佳

路透香港2月11日 - 贸易消息人士指出，中国铜用户及贸易商并未计划在下周农历春节长假之前增加精炼铜库存，因预期铜价可能进一步下跌。

不过3月较晚的时候，供应情况可能更加紧俏，因届时工厂将全面恢复生产，同时由于银行收紧信贷，进口商也已减少2015年的铜进口量。中国保税铜库存目前已跌至一年低点。

先前几年，下游用户会在春节休市之前增加库存，但贸易消息人士指出，今年这类买盘极少。

“今年的春节前囤仓情况很不好。可以从折价幅度偏高看出来，”一国有铜生产商的交易员称。

现货铜CU-1-CCNMM相较沪铜近月合约SCFv1的贴水幅度，周三为每吨100-200元人民币，上周为升水。

下游用户担心铜价可能下跌，不过根据贸易商表示，中国铜价这个月已上涨超过2%，周三在41,000元人民币左右。

“我们预期春节后价格将跌至38,000-39,000元人民币。中国经济可能要到下半年才会改善，”一家铜合金厂商的交易员称。

贸易商称，中国银行收紧信贷，亦缩减买家的采购现金。

“很少有工厂想要囤铜，因为融资成本很高，”一家铜管铜条厂商消息人士称。

交易员表示，贸易商在节前加紧卖出国产精炼铜换现，而伦铜CMCU0及沪铜<0#SCF:>CU-1-CCNMM之间套利空间上个月改善后，进口商也扩大向国内市场卖出保税铜。

四名贸易消息人士估计，上海保税铜库存上周约为40-50万吨，为2013年第四季以来最低。(完)

(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)

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