上海自贸区融资新政策将打击铜进口活动

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透香港2月13日 - 贸易消息人士指出，由于上海自贸区内企业可自主境外融资，在上海自贸区经营的贸易商，可能会减少使用进口铜作为融资工具。
贸易商称，这将进一步打击中国的进口铜数量。
据贸易商表示，2012-2013年中国进口的精炼铜，逾半数与融资交易有关。
2014年中国精炼铜进口数量仍创纪录高位，主要因合同进口及国家采购增加，但现货买盘疲软，使下半年进口较上半年减少9%以上。
中国央行上海总部周四表示，上海自贸区内的企业和金融机构可自主开展境外融资活动。
“我们利用贸易铜将资金转进转出上海。现在我们再也不需要铜了，因为我们可以直接将资金转进转出分公司，”一家在上海自贸区设有分公司的亚洲贸易商主管称。
这名主管表示，他预期上海保税铜库存数量将因为融资交易减少而下滑。他拒绝具名，因未获授权向媒体透露。(完)
(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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