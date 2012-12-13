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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 14:26 BJT

标题新闻: 大都会人寿称美国通货监理局已批准其将存款业务售予通用金融

注: 美国大都会人寿保险公司(MetLife) ;

美国通货监理局(OCC, Office of the Comptroller of the Currency);

通用金融(奇异资融,GE Capital)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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