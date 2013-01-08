麦德龙有意让万得城电器退出中国

路透德国杜塞尔多夫1月7日(记者 Matthias Inverardi) - 多位熟悉内情的消息人士对路透表示，德国零售商麦德龙(MEOG.DE) 倾向于放弃旗下电器零售商万得城电器（Media-Saturn）在华扩张计划。

麦德龙2010年与台湾富士康公司(2354.TW)成立合资公司，在华引入万得城。万得城是欧洲最大的电器零售连锁店。万得城在上海及周边设有七家门店。

一名消息人士周一表示，麦德龙董事会明显倾向于让万得城退出中国，因中国市场竞争比预想的更激烈。但该合资公司方面尚未作出正式决定。

麦德龙原计划到2015年在华开设逾100家门店，但执行长科赫(Olaf Koch)在2012年下调预期目标，他在去年10月曾表示，中国市场跟预想的很不一样。

麦德龙旗下还有现购自运店、超市以及百货商店。

中国零售市场激烈的价格竞争，尤其是来自电商的竞争压力令乐购(TSCO.L) 、家得宝(Home Depot)(HD.N)等外国零售商在华业务举步维艰。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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