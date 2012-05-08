麦德龙在中国建B2B网上商城--报载

路透上海5月8日电---第一财经日报周二报导称,德国零售巨头麦德龙(MEOG.DE)昨宣布其B2B网上商城正式上线,公司将以自建物流系统和门店进行全国配送.为铺设更多配送网点,公司计划未来3-4年内在中国的门店数量增一倍.

目前麦德龙在中国区共有54门店,去年销售额达15亿欧元,同比增长18%.不过,其他国际零售连锁业巨头在中国拥有更多网点,例如沃尔玛(WMT.N)拥有300多家门店,家乐福(CARR.PA)拥有约200家门店.

麦德龙中国副总裁冯刘指出,中国电子商务市场90%业务属於B2B,这正是麦德龙可以抓住的商机.与其他零售同行不同,麦德龙原本就是针对企业客户的零售商,三大主要客户群包括酒店餐饮、中小批发商和企业事业单位.未来电商平台将努力开拓新客户,争取电商平台70%都是新客户.

他说,成立电商平台後,麦德龙将会实现全国配送,对於覆盖到自建物流中心200公里辐射范围的客户,将会采取直接送货.

目前沃尔玛成立中国电商总部,并通过控股电商网站--1号店推进其电子商务业务,不过沃尔玛本身的电商业务尚未取得实质性进展.

麦德龙中国电子商务公司总经理胡兴民表示,电商网站若不控制成本则很难盈利.很多购物网站将收益的三成用於市场营销,16-18%用於配送支出,这样一定不会赚钱.而麦德龙已有明确的企业客户基础,市场费用可节省;自建的物流配送中心可省下物流成本.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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