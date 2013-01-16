德国个股: 零售商麦德龙称将终止在中国发展消费电子零售业务

路透法兰克福1月16日 - 德国零售业巨擘麦德龙(Metro) 公布,将终止在中国发展消费电子零售事业的计画;在此同时该公司公布第四季营收成长0.5%,而此前圣诞节旺季初始的表现平淡.

Metro表示,Media-Saturn电子连锁业务撤出中国的店面,将为此提列拨备;中国市场价格竞争激烈,意味着该公司难以在当地取得获利.

Metro周三指出,"两年的测试阶段于12月底结束,这一决策是基于过去经验及各种预估."

先前路透率先披露Metro上述计画,带动Metro股价于上周走高.(完) (编译 张明钧; 审校 田建华)