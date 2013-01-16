德国个股: 零售商麦德龙称将终止在中国发展消费电子零售业务

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透法兰克福1月16日 - 德国零售业巨擘麦德龙(Metro) 公布,将终止在中国发展消费电子零售事业的计画;在此同时该公司公布第四季营收成长0.5%,而此前圣诞节旺季初始的表现平淡.
Metro表示,Media-Saturn电子连锁业务撤出中国的店面,将为此提列拨备;中国市场价格竞争激烈,意味着该公司难以在当地取得获利.
Metro周三指出,"两年的测试阶段于12月底结束,这一决策是基于过去经验及各种预估."
先前路透率先披露Metro上述计画,带动Metro股价于上周走高.(完) (编译 张明钧; 审校 田建华)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。