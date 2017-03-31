受高房价和高物价影响 大都市人才溢出现象初现端倪--智联

沪综指早盘下跌逾1% 穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海3月31日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)发布最新调查报告称，伴随着一线城市的高房价，高物价，以及雾霾等环境问题的日益凸显，一线城市不再是白领的唯一选择，大都市人才溢出现象初现端倪。
报告还指出，中国正打造的成渝城市群、关中城市群、京津冀城市群、中原城市群、长江中游城市群等城市群的发展活力和人才吸引力已在显现，白领对生活幸福感的追求也愈加凸显，这使得白领期望的工作所在城市正趋多元化。
以北京为例，当地白领求职时期望的工作所在城市，按照投递简历的数量，依次是北京、上海、天津、深圳、郑州、石家庄、杭州、西安、廊坊、沈阳、广州、成都等。其中，河北廊坊排名提升明显，主要是因为其占据地利优势，位于京津一小时生活圈内。在北京上班，生活在廊坊，依赖高铁通勤，实际上已经成为许多北漂的日常。
但是，从另一个角度看，按照简历投递量排名，北上广深依旧位列前茅。一方面是对高压力的痛恶，一方面是大城市的资源、就业机会等，使众多求职者趋之若鹜。“逃离北上广”究竟是口号，还是会成为大规模现象，目前看来还有待观察。
白领人均投递简历指标代表了白领的活跃程度，在一定程度上，白领活跃程度与经济环境、就业环境等有着密不可分的联系。分城市统计，北京，上海，深圳成为今年春季白领人均投递简历数量最多的三个城市，新一线城市成都、西安，杭州，天津、武汉，郑州亦跻身前十，老牌一线城市广州似已掉队。
报告还指出，金融行业仍是国内经济增长的强力“引擎”，加上国家也对金融领域将会有更深层次地投入，因此，金融业对人才的需求将与日俱增。
数据显示，国内企业发布的简历数量排名中，基金/证券/期货/投资、互联网/电子商务、房地产/建筑/建材/工程行业成为今年春季发布职位数量的前三甲。值得注意的是，在用工需求最旺盛的十大行业中，IT/通信/电子/互联网相关行业占据三席，成为吸纳就业的大户。这三个子行业包括互联网／电商、计算机软件和IT服务。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透上海5月24日 - 国际物业顾问--高力国际周二稍晚发布报告，2017年一季度中国房地产投资市场交易量同比下降逾两成，但是鉴于中国经济继续成长，投资需求稳定，估计短期内国内的投资市场将会反弹，全年前景向好。