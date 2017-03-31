受高房价和高物价影响 大都市人才溢出现象初现端倪--智联

路透上海3月31日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)发布最新调查报告称，伴随着一线城市的高房价，高物价，以及雾霾等环境问题的日益凸显，一线城市不再是白领的唯一选择，大都市人才溢出现象初现端倪。

报告还指出，中国正打造的成渝城市群、关中城市群、京津冀城市群、中原城市群、长江中游城市群等城市群的发展活力和人才吸引力已在显现，白领对生活幸福感的追求也愈加凸显，这使得白领期望的工作所在城市正趋多元化。

以北京为例，当地白领求职时期望的工作所在城市，按照投递简历的数量，依次是北京、上海、天津、深圳、郑州、石家庄、杭州、西安、廊坊、沈阳、广州、成都等。其中，河北廊坊排名提升明显，主要是因为其占据地利优势，位于京津一小时生活圈内。在北京上班，生活在廊坊，依赖高铁通勤，实际上已经成为许多北漂的日常。

但是，从另一个角度看，按照简历投递量排名，北上广深依旧位列前茅。一方面是对高压力的痛恶，一方面是大城市的资源、就业机会等，使众多求职者趋之若鹜。“逃离北上广”究竟是口号，还是会成为大规模现象，目前看来还有待观察。

白领人均投递简历指标代表了白领的活跃程度，在一定程度上，白领活跃程度与经济环境、就业环境等有着密不可分的联系。分城市统计，北京，上海，深圳成为今年春季白领人均投递简历数量最多的三个城市，新一线城市成都、西安，杭州，天津、武汉，郑州亦跻身前十，老牌一线城市广州似已掉队。

报告还指出，金融行业仍是国内经济增长的强力“引擎”，加上国家也对金融领域将会有更深层次地投入，因此，金融业对人才的需求将与日俱增。

数据显示，国内企业发布的简历数量排名中，基金/证券/期货/投资、互联网/电子商务、房地产/建筑/建材/工程行业成为今年春季发布职位数量的前三甲。值得注意的是，在用工需求最旺盛的十大行业中，IT/通信/电子/互联网相关行业占据三席，成为吸纳就业的大户。这三个子行业包括互联网／电商、计算机软件和IT服务。（完）