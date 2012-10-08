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时事要闻 | 2012年 10月 8日 星期一 15:10 BJT

墨西哥西北方沿岸发生6.2级地震

路透伦敦10月8日电---美国地质调查局发布消息称,墨西哥沿岸近加利福尼亚湾周一发生规模6.2地震.

初步数据显示,震央在墨西哥Los Mochis西南方69英里(110公里)处,深度6.2英里.

随後发生规模6.0的余震.(完)

--编译 沈以文;审校 侯向明

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