墨西哥西北方沿岸发生6.2级地震

马来西亚警方搜捕金正男谋杀案中的四名朝鲜嫌疑人
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透伦敦10月8日电---美国地质调查局发布消息称,墨西哥沿岸近加利福尼亚湾周一发生规模6.2地震.
初步数据显示,震央在墨西哥Los Mochis西南方69英里(110公里)处,深度6.2英里.
随後发生规模6.0的余震.(完)
--编译 沈以文;审校 侯向明
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