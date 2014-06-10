《Kimberley专栏》央行政策两重天 卖日圆买披索或正当时

图中分别为日元纸币和硬币。 REUTERS/Toshiyuki Aizawa

（本文作者为路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点）

路透伦敦6月9日 (撰稿 Neal ；编译 朱晓军/孙茉莉) - 尽管上周五墨西哥央行意外降息，周一出炉的日本国内生产总值(GDP)修正值也出人意料地回升，但买入墨西哥披索兑日圆对交易商来说，或许仍有一些好处。

在主要汇率波动率低落之际，外汇交易商正千方百计希望搭上各大央行持续政策宽松及利差交易的顺风车。利差交易即交易商卖出低收益货币，以投资收益更高的货币。

做多墨西哥披索/做空日圆或许正是不二之选。

欧洲央行及日本央行正开着宽松货币政策的水龙头，而美国联邦储备委员会(美联储/FED)也只是蹑手蹑脚地撤出超宽松政策。

交易商还将注意到，市场青睐的焦虑情绪指标--CBOE波动率指数 .VIX 周五跌穿11，为2007年以来最低收盘水平。无论是否合乎情理，这种平静的市况都有力地支撑了利差交易的心态。

墨西哥央行上周五大幅下调利率至纪录低点3%，出乎市场意料。

商品期货交易委员会(CFTC)上周数据显示，此举套牢了外汇市场的披索多头，引发披索卖盘。

随着新的一周开始，墨西哥披索的持仓应会更加纯粹。

事实仍然不变，墨西哥披索的3%收益率(殖利率)还是比日圆接近零的回报要诱人得多。还有观点称，墨西哥央行在引发市场动荡后，现在可能会按兵不动。

此外，墨西哥作为对美国的主要出口国，或将受益于强劲的美国经济数据--比如周五的就业报告。

**日本**

另一个对美国的出口大国--日本料亦会自美国亮丽的经济数据中受益，不过就日本央行的政策制定及首相安倍晋三的政治议程看，这意味着日本不太可能想要强势日圆。

也确实是如此，日本政府周一公布的数据显示，1-3月当季经济较上季增长1.6%，这要高于路透调查的预估中值扩张1.4%，但恐怕无法支撑在不久的将来日本的政策制定。

日本央行总裁黑田东彦周六表示，日本央行的定量和定性宽松政策(QQE)已经取得部分成功，将会继续执行该政策。

黑田东彦说道，“QQE政策将会维持下去，将持续到我们实现2%的通胀目标，并以可维系的方式保持2%的通胀率，因此可能需要超过两年的时间，然而我们仅到了半路。”

此外，日本政府继续推动政府退休投资基金(GPIF)调整投资策略。GPIF规模为1.26万亿美元，超过墨西哥经济产出。

全球金融市场预期GPIF将采取更加大刀阔斧的政策，减少投资债券(尤其是日本公债)，加大包括海外资产的其他投资。

受GPIF及其追随其后的其他日本退休基金的投资变动，抛售日圆以购买海外资产融资的影响，预期日圆会走软还是更贴合实际。

周五墨西哥央行的意外之举，或为交易商在更合理的价位买入披索兑日圆创造了契机。(完)

(译文审校 龚芳)

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