墨西哥两个养殖场爆发禽流感疫情--OIE

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎1月9日 - 世界动物卫生组织（OIE）周三称，墨西哥报告该国两个鸡蛋养殖场爆发高致病性禽流感疫情，当局已通过扑杀近30万只禽鸟控制住了疫情。

根据墨西哥农业部提交OIE的报告，爆发禽流感疫情的两个养殖场位于中部Aguascalientes州，共有740只家禽感染病毒死亡。

据报，引发疫情的是高致病性禽流感病毒H7N3，而非另一种自1997年首次在香港发现以来造成数百人死亡的高致病性禽流感病毒H5N1。

墨西哥农业部称，该国之前也爆发过H7N3禽流感疫情，最近一次是去年9月出现在Jalisco州东北地区的疫情。

“得益于养殖户的及时报告和各种监测活动，这两个养殖场感染禽流感的禽类立即被扑杀，从而控制住了这两起已确认的疫情，”该部在报告中说。

墨西哥农业部还称，他们仍在全国范围进行监测，相关的流行病调查也在进行当中，仍不清楚这次疫情的传染源。（完）