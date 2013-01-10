墨西哥两个养殖场爆发禽流感疫情--OIE

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎1月9日 - 世界动物卫生组织（OIE）周三称，墨西哥报告该国两个鸡蛋养殖场爆发高致病性禽流感疫情，当局已通过扑杀近30万只禽鸟控制住了疫情。
根据墨西哥农业部提交OIE的报告，爆发禽流感疫情的两个养殖场位于中部Aguascalientes州，共有740只家禽感染病毒死亡。
据报，引发疫情的是高致病性禽流感病毒H7N3，而非另一种自1997年首次在香港发现以来造成数百人死亡的高致病性禽流感病毒H5N1。
墨西哥农业部称，该国之前也爆发过H7N3禽流感疫情，最近一次是去年9月出现在Jalisco州东北地区的疫情。
“得益于养殖户的及时报告和各种监测活动，这两个养殖场感染禽流感的禽类立即被扑杀，从而控制住了这两起已确认的疫情，”该部在报告中说。
墨西哥农业部还称，他们仍在全国范围进行监测，相关的流行病调查也在进行当中，仍不清楚这次疫情的传染源。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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