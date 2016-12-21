墨西哥烟花市场发生爆炸 至少10人死亡数十人受伤

路透墨西哥城12月20日 - 墨西哥一政府官员称，首都城外一个烟花市场周二发生爆炸，至少10人死亡。该官员要求匿名，因死亡人数只是初步数字。

发生爆炸的San Pablito烟花市场在Tultepec市，该市位于墨西哥城以北约20英里(32公里)。急救服务的官方统计数据显示，爆炸导致至少60人受伤，人数可能还会上升。

当地电视报道显示，大量烟花向四面八方爆炸，市场上方升起大量浓烟。(完)