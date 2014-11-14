美国法官仍认定BP在墨西哥湾漏油事件中存在“严重疏失”

调查：若政治状况维持不变 欧元区经济增长将稳定但温和
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。
路透11月13日 - 对于2010年墨西哥湾漏油事件，石油公司BP(BP.L)应该受到多大处罚，正负责考虑此事的美国新奥尔良地区法官Carl Barbier周四拒绝推翻自己的裁决，仍然认定BP的行为属于“严重疏失”。
他的决定意味着，BP可能仍将因为违反联邦洁净水法案(Clean Water Act)而面临近180亿美元的罚款。
这标志着BP试图降低漏油事件损失的努力又遭遇新的挫折。2010年4月20日，由于深水地平线(Deepwater Horizon)钻井平台发生爆炸，导致11人死亡和美国最严重的海上漏油事故。此案预计将在明年1月重新开庭。
Barbier在9月4日裁定，BP存在“严重疏失”，对此次泄漏事故负有67%的责任。
按照洁净水法案，严重疏失判决的罚金约为民事罚款最高金额的四倍。
BP发言人Geoff Morrell表示，公司不接受Barbier的判令，将对他9月4日的裁定提起上诉。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
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