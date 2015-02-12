《独家新闻》巴西不想恢复与墨西哥之间的汽车自由贸易--消息人士

该消息人士称，在谈判更广泛的贸易协定之际，巴西将考虑更新汽车进口配额。

墨西哥去年超越巴西，成为拉美最大的汽车生产国。墨西哥称希望现有的协定能够继续执行，并从3月起能不受限制地向巴西出口汽车。

墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo表示，“我会在谈判中讨论所有问题，让我们重回自由贸易。讲信用的话，首先你要尊重现有的协议。”

巴西将未受限制的墨西哥汽车出口视为本国汽车工业的一大威胁。墨西哥的汽车价格只有巴西的一半，巴西的高税赋、交通瓶颈、强势的工会以及贸易保护都损害了竞争力。

国际货币基金组织(IMF)的数据显示，巴西是美洲最为封闭的大型经济体。与之相比，墨西哥则在过去20年中签订了一系列自由贸易协定。

去年巴西经济增长停滞，许多经济学家认为该国2015年将陷入衰退。2014年，巴西14年来首次出现年度贸易逆差。