《独家新闻》巴西不想恢复与墨西哥之间的汽车自由贸易--消息人士

国际油市：亚洲柴油现货价差上升，因有来自印度的现货需求
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
该消息人士称，在谈判更广泛的贸易协定之际，巴西将考虑更新汽车进口配额。
墨西哥去年超越巴西，成为拉美最大的汽车生产国。墨西哥称希望现有的协定能够继续执行，并从3月起能不受限制地向巴西出口汽车。
墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo表示，“我会在谈判中讨论所有问题，让我们重回自由贸易。讲信用的话，首先你要尊重现有的协议。”
巴西将未受限制的墨西哥汽车出口视为本国汽车工业的一大威胁。墨西哥的汽车价格只有巴西的一半，巴西的高税赋、交通瓶颈、强势的工会以及贸易保护都损害了竞争力。
国际货币基金组织(IMF)的数据显示，巴西是美洲最为封闭的大型经济体。与之相比，墨西哥则在过去20年中签订了一系列自由贸易协定。
去年巴西经济增长停滞，许多经济学家认为该国2015年将陷入衰退。2014年，巴西14年来首次出现年度贸易逆差。
汽车业占巴西工业产出的25%，已成为获得连任的罗塞夫总统一个挥之不去的难题。
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
路透5月11日 - 大多数东南亚股市周四上涨，新加坡股市录得21个月 最高收位，泰国股市则连续第四日下跌，创下近两个月最低收盘水准。 新加坡股市指标股指 收高0.7%，受大型银行股涨势的提振。星 展集团控股 上涨2%，华侨银行 上涨1%，大华银行<UO BH.SI>收高1.8%，三家银行股价都触及约两年高位。 “引人注目的是第一季财报中，所有这三家银行的不良贷款比例都保 持稳定，准备金都比前一季度下降了30-50%，”大华继显研究分析师Jona than Koh表示。 “他们也给出积极的反馈，即来自油气行业的不良贷款最艰难时期即将过去。” 马来西亚股市 收高0.5%，受公用事业股涨势提振。Petronas Gas Bhd <PGAS.KL >和Genting Malaysia Bhd 领涨。 菲律宾股市 止住两连跌，今日收高0.3%。 菲律宾央行维持今明两年通胀预估分别在3
全球最大天然橡胶生产商Sri Trang Agro Industry Pcl一名高阶主管周四表示，在中国经济仍存在不确定性之际，胶价料走势震荡。