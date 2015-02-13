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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 09:42 BJT

路透专访：巴西贸易部长称，寻求恢复与墨西哥的汽车配额协议

路透华盛顿2月12日 - 巴西贸易部长蒙泰罗(Armando Monteiro)周四表示，将寻求恢复与墨西哥的汽车配额协议，不过协议条款会有所修改。

“我们的态度是，巴西应该寻求恢复此协议，同时争取修改协议条款，”他接受路透专访时称。

当被问及条款修改是否包括削减配额时，他回答道：“我不会排除这种可能性，但我更倾向于表示，我认为不会增加配额。”

蒙泰罗还预计，美国与巴西的双重征税问题不会在近期内解决。(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
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