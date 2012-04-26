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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 26日 星期四 15:19 BJT

墨西哥将调查沃尔玛行贿案

墨西哥周三表示，将对沃尔玛墨西哥子公司贿赂官员、以在该国扩大业务的指控展开调查。沃尔玛尚未就此作出回应。

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