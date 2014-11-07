墨西哥取消中国铁建牵头团队的高铁合约

路透墨西哥城11月7日 - 墨西哥宣布取消由中国企业牵头团队兴建一条数十亿美元高铁的合约，因为得标团队为唯一竞标者，引发抨击；这项取消合约决定为墨西哥总统培尼亚下周出访中国投下阴影。

墨西哥交通运输部周四晚间表示，政府将举行新的招标；此前有议员指控政府独厚以中国铁建(601186.SS)牵头的团队。

墨西哥政府周一宣布合约时指出，这项连接墨西哥城及中部城市基勒打罗(Queretaro)的高铁项目，将以五年时间，造价508.2亿墨西哥披索(37.4亿美元)，完成兴建及营运。

墨西哥企图加强与中国的经贸关系，但取消这项合约，使培尼亚访中之行陷入尴尬。

德国西门子(SIEGn.DE)及加拿大庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)等多家公司，先前都表达有意角逐这个项目。

墨西哥反对党议员周四对交通运输部长质疑这项标案，指控政府提供讯息，协助中国企业团队及其墨西哥合作伙伴。

西门子的墨西哥铁道业务负责人上个月向路透表示，西门子、庞巴迪、及法国阿尔斯通(ALSO.PA)曾要求给予更多时间准备竞标，但他表示这项要求遭到交通运输部拒绝。(完)

(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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