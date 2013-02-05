全球经济疲软仍将持续数年--墨西哥央行行长

美股小涨 投资者在习特会前感到不安
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
路透2月5日新加坡 - 墨西哥央行行长卡斯腾斯(Agustin Carstens)周二称，全球经济疲弱的状况将持续数年，且当主要经济体开始转变其宽松的货币政策时，新兴市场可能将面临资本外逃。
“我们应准备好进一步面对（全球经济）疲弱及脆弱的状况再持续一段时间--我指的是几年，而不是几个月，”卡斯腾斯在新加坡的一场演讲中表示。
他表示，由于大量资本涌入一些新兴经济体以及发达经济体，新兴市场可能出现“完美风暴”(Perfect Storm)。
“这将导致泡沫的产生，以资产错误定价为特征，然后出现资本流动逆转，因主要发达经济体开始放弃宽松的货币政策。”(完)
编译：辛毅 发稿：程芳
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路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
布兰特原油期货收高0.53美元或1%，报每桶54.89美元。美国原油期货升1.1%或0.55美元，报每桶51.70美元。今日上涨带动油价升至3月8日来最高。