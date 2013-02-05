全球经济疲软仍将持续数年--墨西哥央行行长

路透2月5日新加坡 - 墨西哥央行行长卡斯腾斯(Agustin Carstens)周二称，全球经济疲弱的状况将持续数年，且当主要经济体开始转变其宽松的货币政策时，新兴市场可能将面临资本外逃。

“我们应准备好进一步面对（全球经济）疲弱及脆弱的状况再持续一段时间--我指的是几年，而不是几个月，”卡斯腾斯在新加坡的一场演讲中表示。

他表示，由于大量资本涌入一些新兴经济体以及发达经济体，新兴市场可能出现“完美风暴”(Perfect Storm)。

“这将导致泡沫的产生，以资产错误定价为特征，然后出现资本流动逆转，因主要发达经济体开始放弃宽松的货币政策。”(完)

编译：辛毅 发稿：程芳

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