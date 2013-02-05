全球经济疲软仍将持续数年--墨西哥央行行长

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月5日新加坡 - 墨西哥央行行长卡斯腾斯(Agustin Carstens)周二称，全球经济疲弱的状况将持续数年，且当主要经济体开始转变其宽松的货币政策时，新兴市场可能将面临资本外逃。
“我们应准备好进一步面对（全球经济）疲弱及脆弱的状况再持续一段时间--我指的是几年，而不是几个月，”卡斯腾斯在新加坡的一场演讲中表示。
他表示，由于大量资本涌入一些新兴经济体以及发达经济体，新兴市场可能出现“完美风暴”(Perfect Storm)。
“这将导致泡沫的产生，以资产错误定价为特征，然后出现资本流动逆转，因主要发达经济体开始放弃宽松的货币政策。”(完)
编译：辛毅 发稿：程芳
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。