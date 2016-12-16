墨西哥央行宣布升息50个基点至5.75% 因应披索贬值推升通胀

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透墨西哥城12月15日 - 墨西哥央行周四积极调升指标利率，以期让加快的通胀降温。在特朗普11月8日当选美国总统以来，披索跌至纪录低位，进而推升通胀。
墨西哥央行调高主要利率50个基点至5.75%，调幅高出路透调查分析师的预估中值，利率因而来到2009年4月以来最高。
央行今年已升息五次，借款成本累计增加了250个基点。决策者周四表示，升息将协助在2018年前把通胀上扬趋势拉回。
披索兑美元因利率决议而扳回跌幅，上涨约0.25%至20.42披索。
就在一天前，美国联邦储备委员会(FED/美联储和)加息25个基点，并暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
墨西哥央行周四的声明，多次提及特朗普胜选的影响。特朗普的获胜，颠覆了对于墨西哥经济的预期。
“国民经济眼下面临的环境，充斥着...美国可能通过妨碍贸易和投资的经济政策相关的疑虑，”墨西哥央行称。
声明还称，这样的美国大选结果，增加了美国采取可能对美墨双边关系带来负面影响的政策的风险。(完)
(编译 戴素萍/侯雪苹；审校 王丽鑫/张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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