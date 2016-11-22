墨西哥和中美洲国家外长共商保护在美移民策略

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透危地马拉市11月21日 - 墨西哥、萨尔瓦多、洪都拉斯和危地马拉的外交部长周一会面，共商保护其在美国移民的策略，在特朗普当选美国总统后，这些国家希望藉此展现出地区的团结。
特朗普胜选给墨西哥和其他中美洲国家带来冲击。这些国家极仰赖来自美国的汇款及与美国的双边贸易。
许多准备前往美国的移民来自洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多这几个较贫穷国家，他们担心若特朗普兑现承诺驱逐数百万移民，将给工作机会少且安全不稳定的中美洲国家带来严重后果。
这些中美洲国家的外长周一在危地马拉市会面，要求墨西哥协助设计一个移民保护网络，与美国当局取得联络并加以合作，并定期会面举行地区性磋商。
墨西哥外长Claudia Ruiz Massieu表示目前美国移民政策仍未变，并称墨西哥对人权和深化双边关系的关注坚定不动摇。 (完)
(编译 张若琪 审校 李爽)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。