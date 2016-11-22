墨西哥和中美洲国家外长共商保护在美移民策略

路透危地马拉市11月21日 - 墨西哥、萨尔瓦多、洪都拉斯和危地马拉的外交部长周一会面，共商保护其在美国移民的策略，在特朗普当选美国总统后，这些国家希望藉此展现出地区的团结。

特朗普胜选给墨西哥和其他中美洲国家带来冲击。这些国家极仰赖来自美国的汇款及与美国的双边贸易。

许多准备前往美国的移民来自洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多这几个较贫穷国家，他们担心若特朗普兑现承诺驱逐数百万移民，将给工作机会少且安全不稳定的中美洲国家带来严重后果。

这些中美洲国家的外长周一在危地马拉市会面，要求墨西哥协助设计一个移民保护网络，与美国当局取得联络并加以合作，并定期会面举行地区性磋商。

墨西哥外长Claudia Ruiz Massieu表示目前美国移民政策仍未变，并称墨西哥对人权和深化双边关系的关注坚定不动摇。 (完)