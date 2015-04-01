中墨关系：墨西哥希望中国参与新机场建设，以修补两国关系--消息

路透墨西哥城3月31日 - 一消息人士称，墨西哥正试图让中国国有企业参与价值110亿美元的新机场建设。墨西哥希望挽回两国因高铁招标纠纷而恶化的关系。

墨西哥在9月宣布，将建设墨西哥城新机场以缓解拥堵，并让该城市成为重要的地区枢纽。

该机场是墨西哥总统培尼亚的主打基础设施项目。官员称，连接墨西哥城和克雷塔罗的高铁项目起初由中国铁建股份有限公司 牵头的财团投标赢得，但该项目随后被无限期搁置，令中方震惊。

消息人士称，墨西哥高层官员认为，让一些中国国有企业参与机场建设，可能缓和中方情绪。该消息人士要求匿名，因他无权公开发表评论。

“一些级别的(中国)政府官员感到深深的失望，对墨西哥严重缺乏信心，”该信息人士称。“现在轮到我们解决问题了，我们必须通过新的项目表达诚意。”

中国铁建牵头财团中标的墨西哥37.5亿美元高铁项目被无限期搁置后仅仅数天，就传出培尼亚的夫人从该财团中一家墨西哥企业手中购买了一套豪宅的消息。

后续的媒体报道显示，总统和财政部长也购买或使用了同一家政府承包商提供的住房。

墨西哥随后在1月份再次进行高铁招标，市场普遍认为中国铁建可能再次中标，但油价急剧下跌使政府不得不暂停该项目。墨西哥联邦预算约三分之一依靠石油收入。

该消息人士称，在中铁遇挫后，一个由墨西哥交通与通信部长Gerardo Ruiz Esparza率领的代表团在北京对中国官员说，墨西哥将欢迎中方参与机场项目。

“这是对在墨西哥城-克雷塔罗高铁项目中受挫的中国公司的补偿，”墨西哥参议院亚太委员会中，来自中右翼国家行动党的资深成员Daniel Avila说。

上述消息人士补充称，墨西哥相信中国企业将与Norman Foster配合良好。墨西哥已经选定Foster作为墨西哥城机场的设计师，他曾是北京首都国际机场3号航站楼的设计师。

他说，中国喜欢这个想法，但尚未决定选择哪家国企参与竞标。Ruiz Esparza预计，将在今年9月或10月开始新机场的建设.

中国外交部发言人华春莹表示她不了解该机场项目的情况，但她补充说：“中国政府一贯支持有实力的企业走出国门，与其他国家开展包括基础设施建设在内的合作。”

中工国际工程股份有限公司和中国交通建设等在大型基础设施项目方面具有经验的几家中国企业未回复置评请求。

墨西哥还在考虑如何划分该大型项目的工作，该项目包括各种规模的合同。虽然已经签订了一些机场合同，但尚未进行利润最高的建设招标。

消息人士表示，中国企业仍可能仍对任何招标势在必得，但墨西哥可能邀请特定的企业参与。

“据我所知，没有针对任何一方的专门邀请，”墨西哥交通部发言人Rodolfo Gonzalez说，“(我们的)愿望是，拥有最好装备、最好技术和财务实力的每家企业都能参与。”

该机场项目计划有三条跑道，到2020年每年能够服务约5,000万乘客。(完)