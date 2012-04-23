墨西哥称赞与中国的新贸易关系

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透墨西哥4月20日电（记者 David Alire Garcia）---墨西哥周五称，与中国达成旨在推动更加公平双边贸易的协议，并宣布价值约5.6亿美元的联合商务合同和投资。
墨西哥经济部称，与中国达成的协议将终止中国在制鞋领域的不公平行为，这是墨西哥抱怨中国倾销的主要行业之一。
墨西哥经济部表示，双方签订的商务合同价值3亿美元，达成的投资协议价值2.6亿美元。
“墨西哥与中国的新关系试图解决不平衡带给墨西哥的影响，并为更加平衡和持续的长期贸易奠定基础，”墨西哥经济部称。
中国是墨西哥除北美外的第三大出口市场，两国对美国的出口存在竞争关系。中国对墨西哥投资一直不是很多，不过今年开始上升。
中国对墨西哥的贸易为大幅顺差。墨西哥约15%的进口来自中国，而只有不足2%的出口销往中国，近80%目的地为美国。（完）编译：李富强 发稿：程芳
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