习近平将访问墨西哥 贸易失衡为重要议题

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
(本文由路透中文网编译提供)
路透墨西哥城5月31日 - 墨西哥副外长伊卡扎(Carlos de Icaza)周五表示，墨西哥对中国的巨大贸易逆差堪忧，两国领导人会晤时将寻求解决办法。
去年墨西哥整体录得少量贸易顺差，但对中国则呈庞大贸易逆差，这在很大程度上归因于中国制成品大量涌入墨西哥。
2012年，墨西哥有超过15%的进口来自中国，总额达570亿美元，而对中国出口额仅为57亿美元，占墨西哥总出口的1.5%。
中国国家主席习近平将于6月4日抵达墨西哥访问。伊卡扎称，解决两国间贸易失衡是两国领导人会晤的重要议题。
他告诉路透：“我们认为，墨西哥和中国需要共同努力，促进两国间的贸易和投资流动，而最重要的是要扭转贸易严重失衡的局面。”
“毫无疑问，墨西哥对贸易失衡非常担忧，必须着手解决。”
习近平在接受墨西哥报纸Excelsior采访时表示，如果墨西哥希望加深两国贸易关系，中国愿意聆听。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。