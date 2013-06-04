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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 09:23 BJT

习近平将访问墨西哥 贸易失衡为重要议题

(本文由路透中文网编译提供)

路透墨西哥城5月31日 - 墨西哥副外长伊卡扎(Carlos de Icaza)周五表示，墨西哥对中国的巨大贸易逆差堪忧，两国领导人会晤时将寻求解决办法。

去年墨西哥整体录得少量贸易顺差，但对中国则呈庞大贸易逆差，这在很大程度上归因于中国制成品大量涌入墨西哥。

2012年，墨西哥有超过15%的进口来自中国，总额达570亿美元，而对中国出口额仅为57亿美元，占墨西哥总出口的1.5%。

中国国家主席习近平将于6月4日抵达墨西哥访问。伊卡扎称，解决两国间贸易失衡是两国领导人会晤的重要议题。

他告诉路透：“我们认为，墨西哥和中国需要共同努力，促进两国间的贸易和投资流动，而最重要的是要扭转贸易严重失衡的局面。”

“毫无疑问，墨西哥对贸易失衡非常担忧，必须着手解决。”

习近平在接受墨西哥报纸Excelsior采访时表示，如果墨西哥希望加深两国贸易关系，中国愿意聆听。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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