墨西哥官员称正在与中国磋商成立基础设施基金

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约2月11日 - 墨西哥副财长Fernando Aportela周二在纽约访问期间表示，墨西哥与中国正讨论在墨西哥共同出资设立投资基础设施项目的基金。

墨西哥总统恩里克·培尼亚·涅托(Enrique Pena Nieto)去年宣布，在2013-2018年期间，墨西哥政府预计在基础设施项目上的公共和民间投入将超过3,000亿美元，其中三分之一将用于电信和交通建设。

墨西哥《至上报》(Excelsior)周二报道称，墨西哥和中国正在就设立规模为25亿美元的基础设施基金进行谈判。但该报道没有提供消息来源。

Aportela对路透表示，基金的规模尚在磋商中。

除国有能源和水利企业进行的投资之外，墨西哥政府对基础设施的推动还包括将两枚新卫星送上预定轨道，招标两个新的国家电视网络以及建设15条高速公路。

墨西哥众多企业都可能由此获益。(完)