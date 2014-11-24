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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 24日 星期一 15:04 BJT

中墨官员周一将会晤 讨论高铁合同取消等问题

墨西哥政府周日称，该国交通通信部长将在周一会晤中国政府官员，讨论中国企业中标的37.5亿美元高铁合同遭取消一事。本月稍早，中国铁建牵头的财团作为唯一竞标者，获得墨西哥的一笔高铁合约，但在墨国反对党抨击竞标过程被操纵后突然取消。路透
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