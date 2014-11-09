墨西哥取消高铁招标结果因国内因素 与中方企业无关--发改委

路透北京11月9日 - 中国国家发展改革委就墨西哥政府取消中国企业高铁中标一事罕见发表声明称，取消招标结果是由于墨西哥国内因素，与中方企业无关，并希望此事尽快得到妥善处理。

发改委网站刊登的新闻稿称，获知墨西哥政府决定取消墨西哥城至克雷塔罗高铁项目的招标结果，对此感到意外。据了解，中方企业在参与该项目招标过程中，始终遵守墨政府公开招标程序和要求，投标内容也符合墨方标书规定。

发改委称，中国政府鼓励企业本着互利共赢的原则参加墨西哥基础设施合作，希望墨政府为这些企业创造公平的竞争环境。

11月3日，由中国铁建股份有限公司(601186.SS) 牵头的财团赢得连接墨西哥城和克雷塔罗市的高速客运铁路合同，价值数十亿美元。

11月7日，墨西哥宣布取消由中国企业牵头团队兴建一条数十亿美元高铁的合约，因为得标团队为唯一竞标者，引发抨击；这项取消合约决定为墨西哥总统培尼亚下周出访中国投下阴影。

该消息导致中国铁建周五跌幅近5%，收报6.73元人民币。（完）

(发稿 沈燕; 审校 毕晓雯)

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