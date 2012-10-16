墨西哥向WTO投诉 指责中国扶持国内纺织业

沪综指缩量微收升 3,300点附近压力较大短线料维持盘整

路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。