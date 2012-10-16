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中国财经 | 2012年 10月 16日 星期二 14:05 BJT

墨西哥向WTO投诉 指责中国扶持国内纺织业

路透日内瓦10月15日电---墨西哥指责中国违反世界贸易组织（WTO）规则，称其向本国服装和纺织企业提供税收以及其他优惠。

墨西哥向WTO投诉，称中国政府向纺织和服装行业提供所得税、增值税和地税等减免，实际上相当於提供补贴。

墨西哥还抨击中国政府机构向前述行业企业提供现金，以及贷款、土地权和电价等方面的优惠。

这是墨西哥第四次针对中国向WTO投诉，两国在服装和纺织等多个领域是竞争对手。

暂时未能联系到贸易外交官员就此发表评论。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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