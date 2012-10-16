墨西哥向WTO投诉 指责中国扶持国内纺织业

沪综指缩量微收升 3,300点附近压力较大短线料维持盘整
路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
路透日内瓦10月15日电---墨西哥指责中国违反世界贸易组织（WTO）规则，称其向本国服装和纺织企业提供税收以及其他优惠。
墨西哥向WTO投诉，称中国政府向纺织和服装行业提供所得税、增值税和地税等减免，实际上相当於提供补贴。
墨西哥还抨击中国政府机构向前述行业企业提供现金，以及贷款、土地权和电价等方面的优惠。
这是墨西哥第四次针对中国向WTO投诉，两国在服装和纺织等多个领域是竞争对手。
暂时未能联系到贸易外交官员就此发表评论。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
路透北京2月24日 - 今年1月，沙特阿拉伯重新夺回中国最大原油供应国的宝座。根据中国海关总署周五公布的数据，沙特对华原油出口量较上年同期增长18.9%至503万吨，合118万桶/日。
路透北京2月24日 - 两位消息人士周五透露，中国证券业协会拟修改证券公司非公开发行公司债券项目承接负面清单指引，增加对房地产公司的负面清单限定和对钢铁、煤炭等过剩产能的限制，明确发行人子公司属于负面清单范畴的判断标准。