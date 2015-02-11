中港个股：中国铁建牵头的财团就墨西哥取消高铁项目提出索赔

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透墨西哥城2月10日 - 中国铁建股份有限公司 牵头的财团对墨西哥提出索赔，要求赔偿竞标墨西哥高铁项目期间产生的成本。
墨西哥此前宣布取消价值37.5亿美元的高铁项目。中国铁建牵头的财团曾是该项目的唯一竞标者。
墨西哥政府周一表示，中国铁建牵头的财团已经提交了成本清单。
中国铁建上周表示，计划向墨西哥政府索赔。中国国家发展和改革委员会表示，中国企业为参与该项目招标开展了大量工作，付出了很大的人力和财力，希望墨西哥政府“妥善处理项目搁置引起的后续问题”，切实保障中国企业的合法权益。
墨西哥交通部周一发布声明称，已经接到中国铁建牵头财团提供的竞标过程中产生的成本清单，正在等待对方提供收据作为证明。
这些成本包括中国铁建方面参与准备竞标的员工的住宿费用、薪资和为该竞标进行的融资成本。
墨西哥交通部并未提供此次索赔的财务细节，称未来几天将对索赔请求作出回应。(完)
(编译 杜明霞；审校 屈桂娟)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)