墨西哥对进口自中国大陆和台湾的镀层钢板征收反倾销关税

路透墨西哥城7月29日 - 墨西哥政府周五称，做为反倾销调查的一部分，墨西哥已针对进口自中国大陆和台湾的镀层钢板征收临时关税。这是该国为保护本国钢铁行业采取的最新举措。

墨西哥经济部在政府公报中称，对进口自台湾的镀层钢板将每公斤征收0.563美元的关税。

对进口自中国大陆部分企业的镀层钢板征收不同的关税：唐山钢铁的关税为每公斤0.4385美元，宝钢股份为每公斤0.1926美元，首钢股份为每公斤为0.3468美元，首钢京唐为每公斤0.4188美元，对其他出口商征收每公斤0.4385美元的关税。

墨西哥最近数月已采取多项措施保护本国陷入困境的钢铁行业，包括实施新的进口关税、实施反倾销配额以及增强海关管制以执行配额。

墨西哥政府说，上述反倾销调查是应钢铁公司Ternium (TX.N)墨西哥子公司的要求进行的。(完)