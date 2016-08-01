墨西哥对进口自中国大陆和台湾的镀层钢板征收反倾销关税

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透墨西哥城7月29日 - 墨西哥政府周五称，做为反倾销调查的一部分，墨西哥已针对进口自中国大陆和台湾的镀层钢板征收临时关税。这是该国为保护本国钢铁行业采取的最新举措。
墨西哥经济部在政府公报中称，对进口自台湾的镀层钢板将每公斤征收0.563美元的关税。
对进口自中国大陆部分企业的镀层钢板征收不同的关税：唐山钢铁的关税为每公斤0.4385美元，宝钢股份为每公斤0.1926美元，首钢股份为每公斤为0.3468美元，首钢京唐为每公斤0.4188美元，对其他出口商征收每公斤0.4385美元的关税。
墨西哥最近数月已采取多项措施保护本国陷入困境的钢铁行业，包括实施新的进口关税、实施反倾销配额以及增强海关管制以执行配额。
墨西哥政府说，上述反倾销调查是应钢铁公司Ternium (TX.N)墨西哥子公司的要求进行的。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
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