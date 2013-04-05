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时事要闻 | 2013年 4月 5日 星期五 10:19 BJT

墨西哥城发生地震--路透目击

路透4月5日 - 墨西哥城周四发生地震，建筑物摇晃。

地震强度目前还不得而知，在墨西哥城的路透目击者表示，强度不是特别大。(完)

(编译 李爽; 审校 程琳)

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