墨西哥城发生7.4级强震

墨西哥周二遭遇强震造成恐慌，数以百计的建筑遭破坏，首都的住宅像“蹦床”一样晃动。里氏7.4级地震给墨西哥城带来时长超过1分钟的震感，办公室里的上班族冲上街道。手机断线，建筑内的人群被疏散，交通陷入混乱，股市提前收盘。周二地震尚未有造成死亡的报告。路透