版本:
中国
中国财经 | 2015年 5月 22日 星期五 13:34 BJT

墨西哥将因取消高铁项目 赔偿中国铁建近131万美元

路透墨西哥城5月21日 - 墨西哥交通部一名官员周四表示，由于取消高铁项目，将向中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)提供近2,000万披索(131万美元)赔偿。

墨西哥去年对价值37.5亿美元的高铁项目进行招标，中国铁建牵头的财团曾是该项目的唯一竞标者。但得标不久之后，墨西哥方面突然取消该合约。

今年稍早，墨西哥政府第二次启动招标然后又因削减预算再次取消该项目后，中国铁建牵头的财团向墨西哥提交了竞标高铁项目期间的成本清单，并提出索赔。

墨西哥交通副部长Yuriria Mascott周四对记者说，政府已经完成了对中国铁建竞标成本的分析。

“法律团队告诉我赔偿金额料接近2,000万披索，”她说。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐