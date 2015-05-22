墨西哥将因取消高铁项目 赔偿中国铁建近131万美元

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透墨西哥城5月21日 - 墨西哥交通部一名官员周四表示，由于取消高铁项目，将向中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)提供近2,000万披索(131万美元)赔偿。
墨西哥去年对价值37.5亿美元的高铁项目进行招标，中国铁建牵头的财团曾是该项目的唯一竞标者。但得标不久之后，墨西哥方面突然取消该合约。
今年稍早，墨西哥政府第二次启动招标然后又因削减预算再次取消该项目后，中国铁建牵头的财团向墨西哥提交了竞标高铁项目期间的成本清单，并提出索赔。
墨西哥交通副部长Yuriria Mascott周四对记者说，政府已经完成了对中国铁建竞标成本的分析。
“法律团队告诉我赔偿金额料接近2,000万披索，”她说。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。