墨西哥一家报纸迫于威吓 停止报道毒品暴力事件

路透墨西哥城7月11日电（记者 Ioan Grillo）---墨西哥Nuevo Laredo市的《El Manana》日报周三宣布，将停止报道与毒品相关的流血事件，此前一天该报社年内第二次遭到手榴弹袭击。

近年来，许多墨西哥新闻机构决定在报道谋杀和屠杀事件时只阐述基本事实，但像这样彻底放弃相关报道，还是相当罕见的。

该报周二遭手榴弹袭击，再次证明对新闻从业者而言，墨西哥是全球最危险的工作地点之一。

该报在社论中称，报道处决式谋杀、汽车炸弹和斩首等令当地居民惊恐的事件，实在是风险太大。

“众所周知，我们缺乏自由报道的环境，因此公司编辑管理团队作出了这个令人遗憾的决定。”

“El Manana不想服务于任何势力或犯罪集团的利益。”（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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