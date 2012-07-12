墨西哥一家报纸迫于威吓 停止报道毒品暴力事件

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透墨西哥城7月11日电（记者 Ioan Grillo）---墨西哥Nuevo Laredo市的《El Manana》日报周三宣布，将停止报道与毒品相关的流血事件，此前一天该报社年内第二次遭到手榴弹袭击。
近年来，许多墨西哥新闻机构决定在报道谋杀和屠杀事件时只阐述基本事实，但像这样彻底放弃相关报道，还是相当罕见的。
该报周二遭手榴弹袭击，再次证明对新闻从业者而言，墨西哥是全球最危险的工作地点之一。
该报在社论中称，报道处决式谋杀、汽车炸弹和斩首等令当地居民惊恐的事件，实在是风险太大。
“众所周知，我们缺乏自由报道的环境，因此公司编辑管理团队作出了这个令人遗憾的决定。”
“El Manana不想服务于任何势力或犯罪集团的利益。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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