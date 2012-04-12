墨西哥周三受到强震袭击，位於首都的大楼感受到摇晃，民众纷纷冲出办公室跑到街道上，不过目前尚未传出重大灾情。墨西哥市市长Marcelo Ebrard在他的Twitter上表示，尚未有重大灾情的初步迹象，而首都的重要服务如地铁及国际机场等仍照常营运。路透