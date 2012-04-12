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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 12日 星期四 09:54 BJT

强震袭击墨西哥

墨西哥周三受到强震袭击，位於首都的大楼感受到摇晃，民众纷纷冲出办公室跑到街道上，不过目前尚未传出重大灾情。墨西哥市市长Marcelo Ebrard在他的Twitter上表示，尚未有重大灾情的初步迹象，而首都的重要服务如地铁及国际机场等仍照常营运。路透

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