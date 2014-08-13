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时事要闻 | 2014年 8月 13日 星期三 15:31 BJT

墨西哥瓦哈卡州发生5.8级地震--USGS

路透8月13日 - 美国地质调查局（USGS）称，墨西哥瓦哈卡(Oaxaca)州西南部周二发生5.8级地震。

此次地震的震源深度是10公里，震中在Pinotepa Nacional镇西16公里处。

5.8级地震可能会造成较为严重的破坏。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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