版本:
中国
时事要闻 | 2014年 10月 8日 星期三 11:11 BJT

墨西哥圣荷西卡波东北偏东发生6.3级地震

路透10月8日 - 美国地质调查局表示，墨西哥沿海城市圣荷西卡波(San Jose del Cabo)东北偏东66英里(106千米)处发生6.3级地震。

美国地质调查局未说明破坏情况，但这次地震为浅层地震，震源深度只有6.2英里(10千米)。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐