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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 10:18 BJT

突发事件：墨西哥城发生地震--路透目击

路透4月5日 - 墨西哥城周四发生地震，建筑物摇晃。

地震强度目前还不得而知，在墨西哥城的路透目击者表示，强度不是特别大。(完) (编译 李爽; 审校 程琳)
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