墨西哥发生6.0级地震 墨西哥城有震感--USGS

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透墨西哥城6月16日 - 美国地质调查局(USGS)表示，墨西哥周日发生6.0级地震，墨西哥城有震感。
墨西哥城市长Miguel Angel Mancera在Twitter上说，目前未有损坏报告，但造成了部分电力供应中断。路透目击者说，墨西哥城建筑物发生摇晃。
美国地质调查局称，震中位于墨西哥中部城市Santa Rosa Treinta以南32公里处。(完)
(编译 侯向明; 审校 张明钧)
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)