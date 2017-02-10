墨西哥央行加息50个基点至近八年高位 以遏制通胀高企

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透墨西哥城2月9日 - 墨西哥央行周四将指标利率提升至近八年高点，以遏制不断上升的通胀。此前汽油价格大幅上涨，特朗普当选美国总统引发披索大幅贬值。
墨西哥央行将指标利率上调50个基点至6.25%，这是自2009年3月来的最高水准，与路透调查的预估一致。
央行称加息是为防止汽油价格大涨传导至消费物价，并控制通胀预期。
央行决策者称，密切关注汽油价格上涨或披索贬值助长通胀压力扩散的迹象。
墨西哥央行发表的声明称，经济成长和通胀前景均变差，但汽油价格上涨的影响预计是暂时的。
决策者表示，通胀率将继续在超过目标区间上档4%的水平运行，年底时开始放缓，2018年将向3%回落。
在央行宣布升息后，墨西哥披索扩大涨势。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)