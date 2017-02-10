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国际财经 | 2017年 2月 10日 星期五 09:44 BJT

墨西哥央行加息50个基点至近八年高位 以遏制通胀高企

路透墨西哥城2月9日 - 墨西哥央行周四将指标利率提升至近八年高点，以遏制不断上升的通胀。此前汽油价格大幅上涨，特朗普当选美国总统引发披索大幅贬值。

墨西哥央行将指标利率上调50个基点至6.25%，这是自2009年3月来的最高水准，与路透调查的预估一致。

央行称加息是为防止汽油价格大涨传导至消费物价，并控制通胀预期。

央行决策者称，密切关注汽油价格上涨或披索贬值助长通胀压力扩散的迹象。

墨西哥央行发表的声明称，经济成长和通胀前景均变差，但汽油价格上涨的影响预计是暂时的。

决策者表示，通胀率将继续在超过目标区间上档4%的水平运行，年底时开始放缓，2018年将向3%回落。

在央行宣布升息后，墨西哥披索扩大涨势。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

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