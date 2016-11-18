墨西哥央行升息应对披索大跌 并警告特朗普胜选影响该国经济前景

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透墨西哥城11月17日 - 墨西哥央行周四升息并警告称，特朗普当选美国总统，给墨西哥的经济走向罩上疑云。
墨西哥央行将指标利率上调50个基点至5.25%，符合路透上周末开始的路透调查中15名分析师的预估中值。
但后来市场偏向于押注升息至少75个基点，决定公布后披索兑美元跌约1%至20.42。
该央行称，美国大选结果除导致进一步的全球波动外，还可能影响美墨双边关系。
“墨西哥经济面临的当前环境，特点是不确定性更高，”央行指出。
墨西哥央行坚持表示，该国银行业者资本金状况良好，但政府仍应采取进一步举措，以改善经济基本面。
披索兑美元上周跌破20披索，遭遇1995年贬值以来最大两日跌幅。披索上周周线下跌逾8%，大幅贬值可能推高通胀。
自8月中旬以来，只要美国共和党候选人特朗普在民调中的支持率上升，墨西哥披索便会承压，因为特朗普曾扬言，要解除与墨西哥的自由贸易协定，而且还会阻止移民将资金汇回墨西哥，并要拿这些钱来修建边境墙。(完)
(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 郑茵/张若琪)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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