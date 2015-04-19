路透专访：墨西哥升息时机要同时考虑经济疲弱与披索贬值--央行总裁

卡斯腾斯承认，决策者对是否在美联储行动之前就上调指标利率看法分歧，并称随着升息时机临近，央行将视数据而动。目前墨西哥指标利率 位于3.0%的纪录低位。

“随着时间流逝，我们将得到更多信息，这肯定将影响我们的决策并在我们的决定中得以体现，”他说。

迄今为止，疲弱的披索汇率对通胀的冲击不大。

“我们将努力实现的目标是，控制预期中美联储升息的影响，并确保巩固3%的通胀目标，”卡斯腾斯说。

卡斯腾斯表示，央行将在5月下半月决定是否下调经济增长预估。央行于2月将经济成长预估区间下调至2.5-3.5%。(完)