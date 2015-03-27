南美金融：墨西哥央行维持利率不变，担心美联储行动打击披索

路透墨西哥城3月26日 - 墨西哥央行周四维持利率 在纪录低位不变，决策者着眼于经济增长面临的更大风险，并表示担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)举措可能伤及正在下跌的披索。

该行维持主要利率在3.00%不变，与路透调查预估一致，承诺密切关注美联储行动。美联储料最早在9月进行2006年以来的首次升息。

美国“货币政策行动可能会影响到墨西哥的汇率、通胀预期乃至物价趋势，”该央行异常明确地表示。