南美金融：墨西哥央行维持利率不变，担心美联储行动打击披索

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透墨西哥城3月26日 - 墨西哥央行周四维持利率 在纪录低位不变，决策者着眼于经济增长面临的更大风险，并表示担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)举措可能伤及正在下跌的披索。
该行维持主要利率在3.00%不变，与路透调查预估一致，承诺密切关注美联储行动。美联储料最早在9月进行2006年以来的首次升息。
美国“货币政策行动可能会影响到墨西哥的汇率、通胀预期乃至物价趋势，”该央行异常明确地表示。
墨西哥披索兑美元本月跌至历史低位，因油价下跌，且市场担心美国升息迫近可能导致资本逃离新兴市场。(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)
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路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。