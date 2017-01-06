全球汇市：墨西哥央行周四卖出10亿美元提振披索--交易员

韩国财政：总统下令尽快起草追加预算，争取6月获国会批准--发言人
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
墨西哥货币委员会在另一份声明中表示，此举旨在提供流动性以及抑制最近的披索震荡，并称不能排除进一步采取干预行动支撑披索汇率。
此次卖出美元，标志着墨西哥央行2016年2月以来首次进行汇市干预，当时该央行卖出20亿美元以支撑披索。仅仅过去一年，披索就贬值了20%，是全球表现最差的货币之一。
西班牙储蓄银行Banco Base在报告中称，该央行卖出美元的决定旨在对抗做空披索的“投机仓位”。
媒体报导央行干预的消息后，墨西哥披索 走强，但交投震荡。在特朗普对丰田汽车 发出威胁之后，披索兑美元缩减涨幅，持平于约21.48。
墨西哥央行官员Juan Garcia证实卖出了美元，并称这种操作将持续一整天，但他未说明具体金额。(完)
(编译/审校 张涛/杜明霞/张若琪)
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