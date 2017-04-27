专访：墨西哥预计8月底开始与美加重新协商NAFTA--墨经济部长

路透伦敦4月26日 - 墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo周三表示，预计8月末将开始与美国和加拿大重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)，协商应在六个月内完成。

他在伦敦接受路透专访时表示，协商的基础必须首先在美国国会获得通过，美国2018年将举行期中选举，墨西哥也将举行选举，因此时间比较紧。

“我认为可能在8月底开始(协商)，”他说。

“最晚需在2018年春季之前完成。否则你无法经受住一个接一个的不确定因素考验。”

美国总统特朗普已宣称，如果重新磋商的NAFTA无法令美国获益，美国则将退出该协定。墨西哥出口大多从当前的协定中受益。

Guajardo称，NAFTA签约国将必须公开表明哪些领域会重新谈判，并称墨西哥不想讨论提高关税、甚至是采用更加严苛的出口配额问题。

“我们必须作出努力，就谈判涉及的内容向市场传达十分明确的信息，”Guajardo访问伦敦时说。

谈及墨西哥与欧盟的贸易谈判时，Guajardo表示他预计欧盟的谈判代表将在5月访问墨西哥，因该国政府希望加快谈判进程。

“我们将尝试颁布政治授权加快相关进程，并计划在今年底之前完成谈判，”他说道。(完)