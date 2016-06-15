拉美金融：由于披索下跌，墨西哥不排除干预汇市的可能--副财长

路透墨西哥城6月14日 - 墨西哥副财长Fernando Aportela周二称，不排除再次酌情干预汇市的可能，并表示出于对英国脱欧及美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策的担忧，未来几天全球波动将持续。

墨西哥披索周二跌至逾四个月低位，低于2月促使墨西哥央行干预的水平。当时央行决定升息并向银行业者出售美元。

“不排除进行干预的可能，我们重申一下，目前正处在高度波动的时期，”Fernando Aportela在墨西哥城参加活动时称。