拉美金融：由于披索下跌，墨西哥不排除干预汇市的可能--副财长

欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
路透墨西哥城6月14日 - 墨西哥副财长Fernando Aportela周二称，不排除再次酌情干预汇市的可能，并表示出于对英国脱欧及美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策的担忧，未来几天全球波动将持续。
墨西哥披索周二跌至逾四个月低位，低于2月促使墨西哥央行干预的水平。当时央行决定升息并向银行业者出售美元。
“不排除进行干预的可能，我们重申一下，目前正处在高度波动的时期，”Fernando Aportela在墨西哥城参加活动时称。
他表示，波动性上升是因避险情绪，因担心英国下周公投可能离开欧盟。他称，美联储本周的会议也加深了不安。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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