墨西哥财长从卷入丑闻的政府承包商买过房产--WSJ

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透墨西哥城12月11日 - 《华尔街日报》（WSJ）周四报导称，墨西哥财长伟德加莱（Luis Videgaray）曾从一政府承包商处购买过房产。该承包商是墨西哥总统培尼亚·涅托（Enrique Pena Nieto）及其政府卷入的一起利益冲突丑闻的焦点。
报导称，财产记录显示，伟德加莱从Bienes Raices H&G SA购买过一处位于马利纳尔科镇（Malinalco）郊区高尔夫度假村的房产。
报导还称，商业记录显示该公司的老板是Juan ArmandoHinojosa，此人旗下公司在培尼亚·涅托担任墨西哥州州长以及目前担任总统期间，赢得了价值数以亿计美元的公共工程项目。
上月，墨西哥政府突然取消中国铁建参与财团赢得的墨西哥高铁项目合同，而与中国铁建合作的墨方企业中就有Hinojosa麾下Grupo Higa公司的下属企业。
报导称，培尼亚·涅托的夫人正在购买Grupo Higa旗下一个子公司所有的一处豪宅。这引发外界对招标结果产生质疑，并促使培尼亚·涅托的夫人宣布放弃购买该豪宅。
报导称，伟德加莱称不存在利益冲突，因为他是在2012年10月购买的房产，符合“市场指标”，而且当时他还没有担任公职。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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