墨西哥财长从卷入丑闻的政府承包商买过房产--WSJ

(本文由路透中文网编译提供)

路透墨西哥城12月11日 - 《华尔街日报》（WSJ）周四报道称，墨西哥财长伟德加莱（Luis Videgaray）曾从一政府承包商处购买过房产。该承包商是墨西哥总统培尼亚·涅托（Enrique Pena Nieto）及其政府卷入的一起利益冲突丑闻的焦点。

报道称，财产记录显示，伟德加莱从Bienes Raices H&G SA购买过一处位于马利纳尔科镇（Malinalco）郊区高尔夫度假村的房产。

报道还称，商业记录显示该公司的老板是Juan Armando Hinojosa，此人旗下公司在培尼亚·涅托担任墨西哥州州长以及目前担任总统期间，赢得了价值数以亿计美元的公共工程项目。

上月，墨西哥政府突然取消中国铁建参与财团赢得的墨西哥高铁项目合同，而与中国铁建合作的墨方企业中就有Hinojosa麾下Grupo Higa公司的下属企业。

报道称，培尼亚·涅托的夫人正在购买Grupo Higa旗下一个子公司所有的一处豪宅。这引发外界对招标结果产生质疑，并促使培尼亚·涅托的夫人宣布放弃购买该豪宅。