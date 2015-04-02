墨西哥湾一石油平台起火 四人死亡302名工人疏散

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透墨西哥城4月1日 - 墨西哥国营石油公司Pemex表示，周三稍早墨西哥湾一石油平台起火，至少四人死亡，302名工人疏散。
当地的应急机构表示，约有45人在这场火灾中受伤。昨晚坎佩切湾Abkatun Permanente平台突然起火。
Pemex表示，有八艘消防船正在灭火。
Pemex表示，目前还不清楚起火原因。公司发言人士表示，没有原油溢出。
相关单位对受伤人数的说法不一。Pemex说有16人受伤，其中两人伤势严重。但附近卡门城的应急机构发言人士在周三早上表示，有45人受伤。
Pemex发言人士表示，该受损的平台如今已暂停运作。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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