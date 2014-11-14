宏华集团向规模达50亿美元的中墨能源基金进行投资

路透香港11月14日 - 中国民营钻机及石油服务供应商--宏华集团有限公司(0196.HK)称，该公司计划向规模达50亿美元的中墨能源基金（SINO-MEX ENERGY FUND）进行投资，并成为合伙人。

中墨能源基金为根据卢森堡法律成立及登记之特殊有限合伙，除宏华集团之外，其他有限合伙人分别是墨西哥国家石油公司（Pemex）[PEMX.UL]之离岸子公司墨西哥石油国际（PMI）以及深圳上市公司新兴铸管(000778.SZ)。SPF Capital Lux为普通合伙人。

基金年期为25年，目标承担总额为50亿美元，第一阶段将募集10亿美元，主要投资于由PMI推荐的业务活动，包括墨西哥能源基础设施项目、勘探及开采石油和天然气，当中包括但不限于液化天然气设施和页岩气的勘探开采。

中国国家主席习近平周四称，中国和墨西哥双方要紧扣两国发展战略契合点，制定务实管用、有针对性的行动计划，打造“一二三”合作新格局，即以金融合作为引擎，以贸易和投资合作为主线，以基础设施、能源、高技术合作为重点。[nL3S0T359X]

宏华表示，将透过全资附属的四川宏华石油设备认购中墨能源基金之权益，资本承担额为1.5亿美元，占基金首期募集规模约15%。

宏华主席张弭称，“将积极争取并有信心获得墨西哥国家石油公司从基金采购的不同油气钻探装备或相关设施的订单，包括陆地钻机、模组钻机，以及海洋钻井平台、海洋钻井包及海洋支援船等陆地与海工装备。”

中国进出口银行四川省分行已为宏华这次的投资项目提供了融资兴趣函，在项目具备条件后愿意考虑提供信贷支援。

该股周五早盘收跌1.38%，报1.43港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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