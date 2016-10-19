若希拉里当选美国总统 披索兑美元明年底或升至18.0

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透墨西哥城10月18日 - 墨西哥金融执行管理局(IMEF)周二称，若美国民主党候选人希拉里当选美国总统，墨西哥披索兑美元或在明年底升至18.0。
据IMEF对30位分析师进行调查的预期中值，披索兑美元今年料将收在18.90。
但IMEF主管Joaquin Gandara在新闻发布会上称，若共和党人特朗普当选美国总统，则很难作出预测，因为特朗普是否会兑现其提出的计划存在较高的不确定性。
墨西哥披索是新兴市场受创最重的货币之一，今年以来兑美元已下跌逾8%。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。