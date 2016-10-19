若希拉里当选美国总统 披索兑美元明年底或升至18.0

路透墨西哥城10月18日 - 墨西哥金融执行管理局(IMEF)周二称，若美国民主党候选人希拉里当选美国总统，墨西哥披索兑美元或在明年底升至18.0。

据IMEF对30位分析师进行调查的预期中值，披索兑美元今年料将收在18.90。

但IMEF主管Joaquin Gandara在新闻发布会上称，若共和党人特朗普当选美国总统，则很难作出预测，因为特朗普是否会兑现其提出的计划存在较高的不确定性。

墨西哥披索是新兴市场受创最重的货币之一，今年以来兑美元已下跌逾8%。(完)